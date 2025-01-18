10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي

حيث أعلنت منافذ دفع الرواتب في كافة وبجميع المحافظات، الاضراب عن العمل ابتداء من 20 يناير الجاري، أي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التي تمثل فترة صرف الرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، ما يعني ان الاضراب سيكون في فترة ذروة بحث المواطنين عن منافذ لسحب أموالهم من البطاقات.وجاء اعلان الاضراب، احتجاجا على تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، والذي قال قبل أيام ان منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على اغلاقها.هذا يعني ان هناك 10 ملايين شخص بين متقاضي رواتب رعاية اجتماعية وتقاعد وموظفين، سيجوبون الشوارع خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي يحملون بطاقاتهم بحثا عن منافذ لاخراج رواتبهم منها، حيث ان هناك حوالي 25 الى 30 الف جهاز POC ومنفذ لسحب الرواتب، سيخسرها متقاضو الرواتب ولن يجدوا امامهم سوى 4 الاف جهاز ATM موضوعة في أبواب المصارف او بعض المولات التجارية.وفقا لذلك من المتوقع ان يتزاحم 10 ملايين شخص خلال الأيام الـ10 القادمة على أبواب المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم في حال تحقق تهديد أصحاب المنافذ بالفعل واقدموا على الاغلاق والاضراب عن العمل.