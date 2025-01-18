

وتقول الخلية التكتيكية "وهي صفحة عسكرية متخصصة غير حكومية"، ان ااصفة الصحراء سبقها عملية درع الصحراء لحماية السعودية من غزو محتمل وهذه العمليات هي جزء من حرب الخليج الثانية.



وتبين ان "عاصفة الصحراء بدأت بحملة تألفت من 2250 طائرة مقاتلة شنت قصف جوي مكثف من الساعات الاولى ليوم 17 كانون الثاني 1991 ولمدة 42 يومًا، أخضعت قوات لواحدة من أعنف عمليات القصف الجوي في التاريخ العسكري".



وأشارت الى ان "التحالف نفذ أكثر من 100 الف طلعة جوية، وأسقط خلالها 88500 طن من القنابل، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية على نطاق واسع، ورافق هذا القصف صواريخ كروز انطلقت من السفن البحرية والغواصات، حيثُ حلقت مقاتلات بنحوّ 2000 طلعة في اليوم الواحد!، واستطاعت من شّل الدفاعات الجوية العراقية ودمرت بشكل كبير القوة الجوية العراقية و انخفضت الطلعات العراقية من 200 طلعة باليوم إلى صفر طلعة، حيثُ كانَ النظام السابق يعتقد إنَّ الحملة الجوية للتحالف لا تستطيع تحديد نتيجة الحرب". وتقول الخلية التكتيكية "وهي صفحة عسكرية متخصصة غير حكومية"، ان ااصفة الصحراء سبقها عملية درع الصحراء لحماية السعودية من غزو محتمل وهذه العمليات هي جزء من حرب الخليج الثانية.وتبين ان "عاصفة الصحراء بدأت بحملة تألفت من 2250 طائرة مقاتلة شنت قصف جوي مكثف من الساعات الاولى ليوم 17 كانون الثاني 1991 ولمدة 42 يومًا، أخضعت قوات لواحدة من أعنف عمليات القصف الجوي في التاريخ العسكري".وأشارت الى ان "التحالف نفذ أكثر من 100 الف طلعة جوية، وأسقط خلالها 88500 طن من القنابل، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية على نطاق واسع، ورافق هذا القصف صواريخ كروز انطلقت من السفن البحرية والغواصات، حيثُ حلقت مقاتلات بنحوّ 2000 طلعة في اليوم الواحد!، واستطاعت من شّل الدفاعات الجوية العراقية ودمرت بشكل كبير القوة الجوية العراقية و انخفضت الطلعات العراقية من 200 طلعة باليوم إلى صفر طلعة، حيثُ كانَ النظام السابق يعتقد إنَّ الحملة الجوية للتحالف لا تستطيع تحديد نتيجة الحرب".



وتشير الخلية الى ان طائرات استغلت ثغرة القصور في منظومات الصاروخية، اذ كانت طائراتهم تحلق على ارتفاعات عالية لا تصل اليها صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية العراقية، وتركز على قصف الرادارات العراقية لترك المنظومات عمياء دون قدرة على المناورة؛ مفتقرة الإنذار المبكر، فتترك ليتم القضاء عليها بطائرات دعم ارضي او حتى مروحيات باستخدام الصواريخ "جو-ارض"، المضادة للدروع كصواريخ مافريك و هيلفاير للإطاحة بالمنظومات الصاروخية؛ وبتلك الخطة تم تحطيم الدفاع الجوي العراقي وباقي القوات معه".





وأوضحت ان "هذه الطائرات انطلقت من قواعد في المملكة العربية السعودية والمجموعات الحربية البحرية الست (CVBG) المتمركزة في الخليج والبحر الأحمر (كل مجموعة حربية من هذه الستة تتألف من حاملة طائرات واحدة ترافقها سرب من مدمرتين او فرقاتين وغواصتين هجوميات وقطع بحرية أخرى)". وأوضحت ان "هذه الطائرات انطلقت من قواعد في المملكة العربية السعودية والمجموعات الحربية البحرية الست (CVBG) المتمركزة في الخليج والبحر الأحمر (كل مجموعة حربية من هذه الستة تتألف من حاملة طائرات واحدة ترافقها سرب من مدمرتين او فرقاتين وغواصتين هجوميات وقطع بحرية أخرى)".





وكانت لعاصفة الصحراء 3 اهداف على 3 مراحل هي اولاً تدمير سلاح الجو العراقي والدفاعات الجوية وذلك باستخدام طائرات ستيلث شبح واستخدام مركز للحرب الالكترونية واستغلال قصور الدفاعات العراقية لفتح ثغرات للطائرات الأخرى، والمرحلة الثانية تدمير مراكز القيادة والإتصالات، والثالثة تدمير منصات الصواريخ البالستية العراقية ومنشآت الأبحاث وباقي القوات العسكرية، حيث كانت صواريخ سكود العراقية تشكل مصدر قلق لدول بعد ان كبدت خسائر في صفوف القوات والخليجية وإسرائيل". وكانت لعاصفة الصحراء 3 اهداف على 3 مراحل هي اولاً تدمير سلاح الجو العراقي والدفاعات الجوية وذلك باستخدام طائرات ستيلث شبح واستخدام مركز للحرب الالكترونية واستغلال قصور الدفاعات العراقية لفتح ثغرات للطائرات الأخرى، والمرحلة الثانية تدمير مراكز القيادة والإتصالات، والثالثة تدمير منصات الصواريخ البالستية العراقية ومنشآت الأبحاث وباقي القوات العسكرية، حيث كانت صواريخ سكود العراقية تشكل مصدر قلق لدول بعد ان كبدت خسائر في صفوف القوات والخليجية وإسرائيل".

وخسر في هذه الحملة الجوية 75 طائرة فقط من اصل 2250 طائرة، وانتهت حرب الخليج بعد انطلاق حملة برية مكونة من قرابة مليون جندي من قوات دفعت القوات العراقية للانسحاب منالأراضي السعودية والكويتية والعودة لداخل الحدود العراقية.



وتسبب هذه الحرب بخسائر كارثية على وحسب وصف الامم المتحدة اعادت الى عصر ماقبل الصناعة، خسر فيها الآلاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية فضلاً عن الحاق دمار في القوات المسلحة العراقية ومالايقل عن 65 الف عسكري فقد حياته في هذه الحرب، جزء كبير منهم لقى حتفه نتيجة افعال انتقامية من قبل في طريق عودتهم الى بعد الإنسحاب من الكويت، بحسب الخلية التكتيكية.