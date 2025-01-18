الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هدى حسين الممثلة المفضلة بمهرجان "جوي أووردز"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513275-638727827287661364.jpg
الذكرى 34 لـ"عاصفة الصحراء".. كيف عاد العراق الى عصر ما قبل الصناعة خلال 42 يومًا فقط؟
سياسة
2025-01-18 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,584 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
يعيش
العراق
اليوم الذكرى 34 لعملية عاصفة الصحراء او "حرب الخليج الثانية"، والتي شنتها 35
دولة
بقيادة
الولايات المتحدة
الامريكية
ضد
العراق
في 17 يناير 1991، والتي كانت ردًا على توغل
العراق
في الكويت وبعض الأراضي السعودية، والتي تصنف كأعنف عمليات قصف جوي في التاريخ العسكري بـ100 الف طلعة
جوية
.
وتقول الخلية التكتيكية "وهي صفحة عسكرية متخصصة غير حكومية"، ان ااصفة الصحراء سبقها عملية درع الصحراء لحماية السعودية من غزو
عراقي
محتمل وهذه العمليات هي جزء من حرب الخليج الثانية.
وتبين ان "عاصفة الصحراء بدأت بحملة
جوية
تألفت من 2250 طائرة مقاتلة شنت قصف جوي مكثف من الساعات الاولى ليوم 17 كانون الثاني 1991 ولمدة 42 يومًا، أخضعت قوات
التحالف
العراق
لواحدة من أعنف عمليات القصف الجوي في التاريخ العسكري".
وأشارت الى ان "التحالف نفذ أكثر من 100 الف طلعة جوية، وأسقط خلالها 88500 طن من القنابل، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية العسكرية والمدنية على نطاق واسع، ورافق هذا القصف صواريخ كروز انطلقت من السفن البحرية والغواصات، حيثُ حلقت مقاتلات
التحالف
بنحوّ 2000 طلعة
جوية
في اليوم الواحد!، واستطاعت من شّل الدفاعات الجوية العراقية ودمرت بشكل كبير القوة الجوية العراقية و انخفضت الطلعات العراقية من 200 طلعة
جوية
باليوم إلى صفر طلعة، حيثُ كانَ النظام السابق يعتقد إنَّ الحملة الجوية للتحالف لا تستطيع تحديد نتيجة الحرب".
وتشير الخلية الى ان طائرات
التحالف
استغلت ثغرة القصور في منظومات
العراق
الصاروخية، اذ كانت طائراتهم تحلق على ارتفاعات عالية لا تصل اليها صواريخ الدفاع الجوي والمدفعية العراقية، وتركز على قصف الرادارات العراقية لترك المنظومات عمياء دون قدرة على المناورة؛ مفتقرة الإنذار المبكر، فتترك ليتم القضاء عليها بطائرات دعم ارضي او حتى مروحيات باستخدام الصواريخ "جو-ارض"، المضادة للدروع كصواريخ مافريك و هيلفاير للإطاحة بالمنظومات الصاروخية؛ وبتلك الخطة تم تحطيم الدفاع الجوي العراقي وباقي القوات معه".
وأوضحت ان "هذه الطائرات انطلقت من قواعد
جوية
في المملكة العربية السعودية والمجموعات الحربية البحرية الست (CVBG) المتمركزة في الخليج والبحر الأحمر (كل مجموعة حربية من هذه الستة تتألف من حاملة طائرات واحدة ترافقها سرب من مدمرتين او فرقاتين وغواصتين هجوميات وقطع بحرية أخرى)".
وكانت لعاصفة الصحراء 3 اهداف على 3 مراحل هي اولاً تدمير سلاح الجو العراقي والدفاعات الجوية وذلك باستخدام طائرات ستيلث شبح واستخدام مركز للحرب الالكترونية واستغلال قصور الدفاعات العراقية لفتح ثغرات للطائرات الأخرى، والمرحلة الثانية تدمير مراكز القيادة والإتصالات، والثالثة تدمير منصات الصواريخ البالستية العراقية ومنشآت الأبحاث وباقي القوات العسكرية، حيث كانت صواريخ سكود العراقية تشكل مصدر قلق لدول
التحالف
بعد ان كبدت خسائر في صفوف القوات
الامريكية
والخليجية وإسرائيل".
وخسر
التحالف
في هذه الحملة الجوية 75 طائرة فقط من اصل 2250 طائرة، وانتهت حرب الخليج بعد انطلاق حملة برية مكونة من قرابة مليون جندي من قوات
التحالف
دفعت القوات العراقية للانسحاب منالأراضي السعودية والكويتية والعودة لداخل الحدود العراقية.
وتسبب هذه الحرب بخسائر كارثية على
العراق
وحسب وصف الامم المتحدة اعادت
العراق
الى عصر ماقبل الصناعة، خسر فيها
العراق
الآلاف من المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية فضلاً عن الحاق دمار في القوات المسلحة العراقية ومالايقل عن 65 الف عسكري
عراقي
فقد حياته في هذه الحرب، جزء كبير منهم لقى حتفه نتيجة افعال انتقامية من قبل
التحالف
في طريق عودتهم الى
العراق
بعد الإنسحاب من الكويت، بحسب الخلية التكتيكية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
450 عائلة من الهول تستعد للرجوع.. مخاوف من عودة شبح داعش للعراق
09:56 | 2025-01-06
دعوة من وزارتين.. مكافأة مالية مقابل معلومات عن مواقع دفن مفقودين عراقيين أو كويتيين
06:07 | 2024-12-17
ملف الكويتيين المفقودين يعود من جديد.. واشنطن توجه دعوة الى العراق
03:59 | 2024-12-07
عاصفة الصحراء
حرب الخليج الثانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
محليات
41.13%
03:04 | 2025-01-18
البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب
03:04 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
سياسة
21.09%
00:39 | 2025-01-18
10 ملايين عراقي سيجوبون الشوارع ببطاقاتهم "الحائرة".. أزمة رواتب استثنائية الشهر الحالي
00:39 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
محليات
20.67%
00:48 | 2025-01-18
امطار وثلوج ليومين متتاليين.. استعدوا لتغيرات الطقس
00:48 | 2025-01-18
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
أمن
17.11%
04:58 | 2025-01-17
انفجار في جانب الكرخ من بغداد
04:58 | 2025-01-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٩٨ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
رحال
البصرة بين المواقع الأثرية والتراث الفولكلوري! - الحلقة ٣٢ | الموسم 5
14:30 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-18
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
Biotic
قدم السكري و تورم القدمين - الحلقة ٤٠ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
حصاد السومرية
الدولار خارج يد البنك المركزي - حلقة ٩ | 2025
13:30 | 2025-01-17
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Celebrity
الفنان علي البيروتي - الحلقة ٤٠ | season 3
14:30 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
Morning Live
العمل الحر أم الوظيفة الثابتة أيهما يحقق الاستقرار للشباب - حلقة ٢٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-16
اخترنا لك
"مضاعفة خدمة الملاكات".. إليك تفاصيل مشروع لتعديل قانون الخدمة التربوية
03:06 | 2025-01-19
وداعًا لمشكلة "البصمات".. كاميرات "بايومترية" في الانتخابات المقبلة والأجهزة ستتعرف عليك "بالوجه"
02:40 | 2025-01-19
نفط الإقليم.. أصوات الاعتراضات داخل البرلمان تتعالى
02:12 | 2025-01-19
السوداني والحكيم يبحثان جهود الحكومة لتعزيز أمن العراق
15:09 | 2025-01-18
النجباء تحسم الجدل بشأن حل الفصائل ونزع سلاح المقاومة
14:38 | 2025-01-18
السوداني: العراق يسند جهود بسط الأمن والاستقرار
12:54 | 2025-01-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.