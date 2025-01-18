بغداد وواشنطن تبحثان مخرجات مؤتمر الرياض

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأمريكية في دانيال روبنشتاين".

وأضاف البيان "في مستهل اللقاء، قدّم الوزير تهانيه لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، مؤكداً عمق العلاقات العراقية-الأمريكية، ومعرباً عن تطلع لتعزيز الثنائي في ظل الإدارة الأمريكية القادمة".



وشهد اللقاء بحسب البيان "مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الأوضاع الإقليمية، لا سيما الوضع في سوريا"، كما تطرق الجانبان إلى "التطورات السياسية الراهنة والدور المحوري الذي تلعبه الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في مسار الأحداث داخل سوريا".



وناقش الطرفان "مخرجات مؤتمر الرياض بشأن سوريا، الذي شهد مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية"، وأكدا أهمية متابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر.



في ختام اللقاء، شدد حسين على "أهمية تعزيز بين والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي".