انتخابات نيابية مقررة نهاية العام الحالي

نيوز – سياسي

وجه محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتوفير متطلبات الانتخابات.

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها ومدير رئيس ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من أعضائها".

وبارك السوداني، "في مستهل الاجتماع، لمفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب".

كما اطلع "على استعدادات المفوضية وتحضيراتها واحتياجاتها لإقامة الانتخابات النيابية العامة المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته".

ووجه رئيس وزارة المالية "بتوفير متطلبات المفوضية، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية"، مؤكداً "استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية".