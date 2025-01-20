بيان لنواب يخص تعديل قانوني الموازنة والعفو العام

وجاء في بيان لجبهة نواب الوسط والجنوب أن تعديل قانون الموازنة "يشمل الكثير من المغالطات وخفايا والتزامات مالية خطرة وعدم موافقة وزارتي المالية والنفط"، داعيا الى عدم التصويت على .الى ذلك، اشار البيان الى أنه "اضيفت الى فقرة مواد اخرى"، مضيفا سنصوت عليه اذا ازيلت هذه المواد".وأعلنت الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدولا معدلا لجلسة غدا الثلاثاء، وذلك بإضافة تعديل الموازنة على رأس الجدول.ومن المفترض ان تشهد الجلسة التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، قبل ان يتم على الجدول واضافة تعديل الموازنة كاول فقرة على جدول الاعمال، وسط توقعات بان تشهد الجلسة خلافات يوم غد، بعد ان اصبح الجدول ملغوم بالقوانين الجدلية.ويوم امس كسر عدد من أعضاء نصاب الجلسة بسبب قانون تعديل الموازنة، والمتعلق بالمادة 12 الخاصة بمستحقات كلفة برميل نفط كردستان العراق.