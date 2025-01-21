"يؤثر على خزينة الدولة".. رفض حكومي لتعديل نص المادة 12 من قانون الموازنة

نيوز – سياسي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لتعديل نص المادة 12 من قانون الموازنة، فيما اشارت الى ان يؤثر على خزينة .

وجاء في كتاب صادر عن الحكومة في وموجه الى رئاسة وأعضاء وتلقته نيوز، ان "الحكومة الاتحادية لا تؤيد المقترح للمادة 12 من قانون الموازنة لأنه يقلل إيرادات الخزينة العامة مقارنة بالنص الحكومي، ويتعارض مع ما يجري تطبيقه في بقية مناطق وفق قانون الإدارة المالية النافذ، ولا ينسجم مع آليات بيع النفط قبل شركة (سومو) التي تستلم إيرادات البيع بشكل كامل كاعتمادات مستندية وتودع في حساب إيرادات النفط والغاز التابع لوزارة المالية". وادناه نص رأي الحكومة بشأن تعديل المادة: