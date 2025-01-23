السوداني بيوم القضاء: لا سلطان على القضاء غير الدستور والقانون

وقال السوداني في تغريدة له بمناسبة يوم العراقي: "نجدد دعمنا للسلطة القضائية ونؤكد ألّا سلطانَ على غير الدستور والقانون".وأضاف أن "القضاء العادل المستقل المهني يمثل دعامة الحياة الديمقراطية في العراق"، مبينا ان "القضاء يمثل الركن الذي تستند إليه السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء واجباتها".