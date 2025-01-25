السامرائي: الأنبار بحاجة لتضامن أبنائها وتكاتف قواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي، زار اليوم يرافقه عدد من نواب وقيادات مضيف البوعيفان قبيلة البوعيسى في مدينة الفلوجة، حيث كان في استقباله وصفي بركات سعدون العيفان والشيخ غازي عباس العبد وعدد من الشيوخ والوجهاء".وأكد السامرائي، أن "محافظة بحاجة إلى تضامن جميع أبنائها وتكاتف قواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار"، مشدداً على "رفض أي توجهات انفرادية تسعى إلى جعل تابعة لشخص أو حزب معين، وأن هذه التوجهات لن تلقى قبولاً من أهالي الأنبار".وأوضح السامرائي أن "تحالف العزم يمد يده إلى جميع الجهات المخلصة في من أجل العمل المشترك للنهوض بواقع المحافظة"، لافتاً إلى "أهمية تبني مشاريع تنموية وخدمية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين الواقع المعيشي".