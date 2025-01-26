السوداني يلتقي الجنرال كيفن ليهي.. التأكيد على إنهاء العصابات الإرهابية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة في وسوريا الجنرال كيفن ليهي، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في دانيل روبنستين".واوضح، انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية العامة في المنطقة، واستمرار التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف في ملاحقة فلول الإرهابية".واكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "مضيّ في إنهاء العصابات الإرهابية، التي لم تعد تمتلك موطئ قدم أو تماسًّا مع التجمعات السكّانية"، مشيراً إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين من مسكٍ للحدود العراقية، وتأمينٍ ميداني وتقني للمناطق التي كانت تشكل منفذاً لعبور الجماعات الإرهابية".وتابع البيان، ان "اللقاء، شهد التأكيد على التزامات التحالف الدولي تجاه العراق، والاستمرار في البرامج المشتركة، وعرض مستويات القدرة والسيطرة التي وصلت لها القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها، والقدرات الاستخبارية الاستباقية التي تترافق مع كل عمليات الانتشار الأمني، وتطوّر إمكانيات ملاحقة أيّ نشاط إجرامي أو إرهابي عابر للحدود".