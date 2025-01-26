السوداني يستقبل فيدان.. مباحثات تخص سوريا وغزّة ولبنان

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث في سوريا".وشهد اللقاء "بحث مستجدات الأحداث في كل من سوريا وغزّة ولبنان، والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار".كما تناول اللقاء "أهمية الجهود بين دول المنطقة من أجل دعم استقرارها، وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد للتنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً مع تركيا في ما يتعلق بالتطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، مجدداً رفض بأن تكون سوريا ساحة للصراع التي يعمل على إرساء الاستقرار فيها، لانعكاس ذلك على المنطقة عموماً".وفي ما يتعلق بالتعاون المشترك مع تركيا، أكد رئيس مجلس الوزراء "متابعة الحكومة لملف العلاقات الثنائية، وتنفيذ ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في ضوء زيارة السوداني إلى أنقرة في تشرين الثاني الماضي، وكذلك في إطار زيارة أردوغان إلى بغداد التي جرت في نيسان من العام الماضي".من جانبه نقل فيدان "تحيات الرئيس التركي إلى رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن رغبة بلاده بالتنسيق الوثيق مع بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، كما أشار إلى الرغبة في الارتقاء بالتعاون في العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء الزيارتين المتبادلتين للسيد السوداني والرئيس التركي".كما جدد وزير الخارجية التركي "التأكيد على جدية بلاده بالعمل في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، وكذلك ما يخص التعاون في ضوء مذكرات التفاهم التي وقعت بين في مجالات الطاقة والتعليم والتبادل التجاري والتعاون المصرفي، وفي مجالات أخرى".