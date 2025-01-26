ما هي الرسالة التي نقلها وزير الخارجية التركي الى العراق؟

نيوز – سياسة

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن مضمون الرسالة التي نقلها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى .

ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد، إلى العاصمة العراقية لإجراء مباحثات مع المسؤولين .

وناقش الوزير التركي مع المسؤولين "ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية؛ أبرزها خطوط تسريع تنفيذ مشروع طريق التنمية ومشاركة الشركات التركية في هذا المشروع، بالإضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين وملف حزب العمال الكردستاني ومستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

كما اكدت مصادر سياسية ان "فيدان سينقل رسالة إلى مفادها أن اقامة حوار بناء وعلاقات حُسن جوار بين والإدارة الجديدة في سوريا سيكون في مصلحة والمنطقة بأكملها".

وسيؤكد فيها، وفقا للمصدر ذاته "على ضرورة الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم إنشاؤها بصعوبة في وأهميتها البالغة بالنسبة للمنطقة برمتها".