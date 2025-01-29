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"سيغير مصير المنطقة".. خبير تركي يحدد دولتين "خائفتين" من طريق التنمية العراقي

سياسة

2025-01-29 | 02:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;سيغير مصير المنطقة&quot;.. خبير تركي يحدد دولتين &quot;خائفتين&quot; من طريق التنمية العراقي
6,212 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

وصف الكاتب والخبير التركي يوسف أصلان، مشروع طريق التنمية، بأنه "سيغير مصير المنطقة بالكامل"، فيما أشار الى ان حتى الدول التي تراه "تهديدا لنفوذها الإقليمي" مثل السعودية وايران، ستنخرط بالمشروع لما ستراه من استقرار إقليمي يتسبب به الطريق.


وقال اصلان في مقال نشرته صحف تركية، ان "التأثيرات التي ستنتج عن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي لن تقتصر على تركيا والعراق بل سيكون لها وقع كبير على الصعيد الإقليمي وحتى العالمي أيضا".

وأضاف ان "المشروع سيغير مصير المنطقة حيث سيربط منطقة الخليج بمضيق إسطنبول، وموانئ تركيا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، ومن ثم يربطها بأوروبا، مما يقدم فرصًا كبيرة ليس فقط للعراق وتركيا، بل أيضا لجميع الدول والاقتصادات التي ستندمج هذا الشبكة".

وأشار الى انه "بالنسبة للدول التي تمثل قوة معينة في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية وإيران، فإنها قد تنظر إلى مشروع طريق التنمية للوهلة الأولى على أنه تهديد لنفوذها الإقليمي، ولكن أجواء الاستقرار الاقتصادي والسلام التي سوف تنشأ في الأمد المتوسط والطويل لديها من القدرة من يكفي ويزيد لجذب هذه الدول أيضاً".

وتابع: "نأمل أن يتم تنفيذ مشروع طريق التنمية بنجاح دون أن يتم تعطيله عبر تدخلات خارجية، وأن يشكل الأرضية اللازمة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا ورخاء لمنطقتنا التي تعاني من الآلام والأحزان منذ مئة عام".

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طريق التنمية

تركيا والعراق

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