خوف من قصف مقارّ الفصائل.. ماذا وراء زيارة مسؤولين إيرانيين وأميركيين لبغداد سراً؟

وقال مصدر حكومي، إن الحكومة العراقية أرسلت دعوات رسمية إلى دول، منها سوريا وتركيا وإيران ودول خليجية وأوروبية، لعقد قمة في منتصف شباط المقبل، بهدف بحث التداعيات الأمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية.وأكد المصدر أن "العراق ينتهج طريق الدبلوماسية وجمع كل الأطراف المتنازعة"، ولم يستبعد "من ضمن هذا الحراك، أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دور الوساطة بين واشنطن وطهران من جهة، وإيران وسوريا من جهة أخرى".في السياق نفسه، يصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى اليوم، لمناقشة أمن المنطقة واستقرارها بعد المتغيّرات في سوريا وغزة ولبنان، مع السوداني ومسؤولين عراقيين.ومن المقرر أن يشارك مدبولي، الذي يرافقه 50 رجل أعمال، في اجتماع اللجنة العليا على مستوى رئيسَي وزراء البلدين، فيما سيجري توقيع البروتوكولات الجديدة، إضافة إلى متابعة ما تم توقيعه في السابق.في هذا السياق، يقول النائب العراقي، محمد الشمري، إن "دور في المنطقة يؤهّله لأن يكون طرفاً محورياً في المعادلة الإقليمية إثر التحوّلات الجديدة، وآخرها في سوريا"، معتبراً أن "استقبال للكثير من مسؤولي العالم وفتح طاولة حوار يعنيان أن البلاد تعافت، وبات لها شأن في حلحلة المشكلات".ويلفت، إلى أن "هناك عدة قضايا وملفات يسعى رئيس الوزراء إلى تفكيكها، ومنها معالجة التداعيات الأمنية التي باتت تهّدد جميع دول المنطقة"، مضيفاً أن "بغداد ستحتضن مؤتمراً كبيراً لمناقشة أمن المنطقة في ظل المتغيرات الجديدة، والتي جرت مناقشتها خلال زيارة وزير خارجية تركيا للعراق قبل أيام".وفي ما يتعلق بالأنباء التي تتحّدث عن تهديدات ترامب للعراق، يستبعد الشمري أن "يعمل الرئيس الأميركي ضد طالما أن السوداني يسلك الطريق الدبلوماسي ولديه علاقات استراتيجية مع جميع الدول، ولا سيما واشنطن ولندن التي زارها أخيراً".ويعتقد الخالدي أن "المتغيرات أجبرت السوداني على أن يتعامل هكذا مع الواقع الإقليمي، وهو ما بات واضحاً في خطابات الحكومة التي ناقشت قضايا حلّ الفصائل أو دمجها مع الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "تحركات السوداني شرقاً وغرباً خلقت انقساماً داخلياً كبيراً بين القوى السياسية وقادة الأحزاب، لأن هناك من يدعمها ويراها تناسب دور العراق، وهناك من يعتقد أنها ضعف وفيها نوع من تنفيذ أجندات خارجية".