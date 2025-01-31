الحكمة يثمن جهود عملية القبض على قتلة العلماء والشهداء

وقال المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني في بيان ورد لـ نيوز، انه"في الوقت الذي يثمِّنُ تيارُ الحكمة الوطني جهودَ الدولةِ الأبطال في الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الرديفة بالقبض على قتلة العلماء والشهداء، ويشدُّ على أيادي المخلصين من أبناء في ملاحقة أذناب البعث الصدامي وزبانيته لإنزال القصاص العادل بالقتلة والمجرمين".واشار الى ان "التيار يستذكرُ بفخرٍ واعتزاز تلكَ النفوسَ الشمّاء والدماءَ الطاهرةَ والمواقفَ المدوّيةَ من أُسرةِ ال الحكيم الذين تلاحمت دماؤهم مع دماءِ الشهيد الكبير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، لتزعزع عروشَ الطغاة والظالمين وتفتح للشعب المظلوم باب الحرية والخلاص".وتابع، "تحيةَ إكبار لرجال وعيونه الساهرة، والمجد والرفعة للشهداء الذين ينيرون للأجيال طريق الكرامة والرفعة بأسمائهم وتاريخهم المشرِّف".