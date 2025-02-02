السامرائي والنجيفي يبحثان التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات

وقال رئيس في بيان ورد لـ نيوز، إن "السامرائي التقى، اليوم، رئيس الأسبق أسامة النجيفي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية بين القوى السياسية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز مسار العملية السياسية، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة وحدة الصف الوطني وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى"، مشدداً على "أهمية الحوار البناء بين مختلف الأطراف السياسية لضمان مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".