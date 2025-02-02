مجلس بغداد يصدر أمراً إداريا بإحالة المحافظ على التقاعد (وثيقة)

نيوز – محليات



أصدر مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد 2 نوفمبر/ شباط 2025، أمراً إداريا بإحالة المحافظ عبد المطلب علي على التقاعد لبلوغه السن القانوني.





الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة موقعة من رئيس مجلس القيسي – وردت للسومرية نيوز – فانه تقرر إحالة عبد المطلب علي على التقاعد لبلوغه السن التقاعدي استناداً الى قانون التقاعد الموحد.الوثيقة ادناه:





