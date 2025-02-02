مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة

صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على الأول لقانون الموازنة لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.

وقالت الإعلامية في في بيان ورد لـ نيوز، انه "صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على الأول لقانون الموازنة لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳".