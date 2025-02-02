السومرية نيوز تنشر نص قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة

وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على الأول لقانون الموازنة لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.ادناه النص: