السوداني يرعى حفل تسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025

رعى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، حفل مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025 .



وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني رعى حفل مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025 ".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار حددت، الثاني من شهر شباط الحالي، موعدا لتسلم مفتاح عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

‏يشار الى أن المنظمة العربية للسياحة قررت اختيار مدينة عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الوزاري للسياحة الذي عُقد بمقر جامعة العربية في القاهرة.