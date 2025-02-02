أول تعليق لكردستان بعد تعديل قانون الموازنة

رحب رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني، الأحد، بتصويت على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال بارزاني في تغريدة على منصة "اكس"، "نرحبُ بتصويت الاتحادي اليوم على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، ونشيد بجميع من أسهم في إنجاح هذا التعديل".

وأعرب عن شكره "الفريق التفاوضي في حكومة الإقليم على جهوده المبذولة في وضع آلية لحل مسألة الرواتب".

وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.

وعبر السوداني، اليوم الاحد، عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة للبرلمان بإقرار تعديل قانون الموازنة، فيما دعا حكومة إقليم ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا .