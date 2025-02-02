السوداني: العراق يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً

اعتبر محمد شياع السوداني، الأحد، أن أحرزت الكثير من المعايير لتكون عاصمة للسياحة العربية، فيما كشف أن يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً.



وقال خلال مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025، " اليوم مثل ما كانت عبر محطاتها التأريخية و أحرزت الكثير من المعايير لتكون عاصمة للسياحة".

وأضاف أن " دار لكل و حكومتنا حرصت على تطوير وكل المحافظات"، مشيرا " نحن اليوم بصدد إعلان الكثير من المشاريع السياحية في بغداد".

وتابع رئيس الوزراء، أن "العراق يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً والسياحة البيئية والثقافية والتراثية كلها متوفرة في العراق"، مشددا بالقول "العراق يتسنم مكانته كبلد فاعلة ومؤثر".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار حددت، الثاني من شهر شباط الحالي، موعدا لتسلم مفتاح عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

‏يشار الى أن المنظمة العربية للسياحة قررت اختيار مدينة عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري للسياحة الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.