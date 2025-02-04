تعاون قضائي عراقي فرنسي.. جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة

وقال زيدان في كلمة له خلال الندوة الفرنسية العراقية التي عقدت في عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إن "هذه الجريمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب".يشار الى ان الندوة حضرها السفير الفرنسي لدى باتريك دوريل، ومدير عام الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية لورين بيرفيت والوفد المرافق لها.وأضاف رئيس أن "مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب منا جميعا العمل سويا بروح والإرادة المشتركة"، موضحا "أننا على استعداد تام لتطوير هذه الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا".وأشار إلى أننا "اليوم هنا ليس فقط لتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن أيضا لوضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة هذه الآفة"، مبينا أنه "في ومن خلال مجلس الأعلى، نؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى".ولفت زيدان إلى أن "جهود في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ونحن نعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود"، مؤكدا سعي لـ"تطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم".وتابع زيدان أن "التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة".