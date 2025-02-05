رغم إيقاف "قانون العقارات".. التركمان يرفضون ادخال كركوك "بحالة التمرد"

وقال الصالحي في بيان مقتضب، تلقته نيوز، ان "كركوك بوضعها الخاص والحساس تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس"، داعيا "إدارة ومجلس إلى العمل على إبعاد كركوك عن الصراعات السياسية والمهاترات في بغداد".وأضاف ان " كركوك يجب أن تبقى نموذجاً للتعايش والتعاون بين جميع مكوناتها، دون تدخلات تؤثر على أمنها وتقدمها".وبالرغم من ان الامر الولائي الصادر من الاتحادية أدى الى إيقاف العمل بقانون الأحوال الشخصية والعفو العام وكذلك قانون إعادة العقارات المصادرة بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي يتعلق بحوالي 300 الف دونم من أراضي كركوك واستعادتها من العرب، الا ان رد الفعل التصعيدي صدر من حزب تقدم فقط بشأن قانون العفو العام، فيما لم تصدر مواقف مشابهة من الجانب الكردي فيما يتعلق بقانون العقارات، والذي سبق ان وصفه بارزاني بأنه "انتصار للعدالة".