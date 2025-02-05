الاعرجي يبحث مع العدل الفرنسية مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح والشعبين الصديقين، وفقا للاتفاق الإستراتيجي الموقع بين البلدين".من جانبه، "أبدى الوفد الفرنسي الرغبة في استمرار البناء بين في مجالات مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ومجالات القضاء، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون المشترك بين البلدين".وأكد الأعرجي، " أهمية دور فرنسا في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ".