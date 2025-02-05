مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة"

واعتبر مجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم، والتي اطلعت نيوز على نتائجها، ان "الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها".واكد مجلس انه "يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس الأعلى بهذا الخصوص".