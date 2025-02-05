السوداني يرعى مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة مصفى الديوانية

نيوز – سياسي

رعى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة الديوانية بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف ب/ يوم.

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني رعى، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد مشروع تطوير وتوسعة الديوانية، بكلفة (800) مليون دولار، وبإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف ب/ يوم، ليكون الإنتاج الكلّي 90 ألف ب/ يوم، مع وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والأزمرة والوحدات الخدمية الأخرى".

وأضاف ان "مشروع تطوير وتوسعة الديوانية يعد أحد أهمّ المشاريع الستراتيجية في التي وضعت ضمن المنهاج الحكومي، باعتماده أحدث الوسائل التقنية لتكرير النفط الخام، ضمن المحددات والقوانين البيئية، من حيث المخرجات المطروحة من المشروع من المخلفات (السائلة والصلبة والغازية)، كما يأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطور في الصناعة النفطية والحصول على مواصفات نوعية وكميات أعلى للمنتجات النفطية".

وأكد رئيس الوزراء "تأمين التخصيصات المالية في إطار التعاقد مع الشركة المنفذة، حيث ستباشر بالعمل خلال أيام"، موضحاً ان "ما يمثله المشروع من إضافة إلى محافظة الديوانية التي تفتقر لمشاريع ستراتيجية، وضمن اهتمام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة".

وأشار إلى "أهمية هذا المشروع في تأمين المشتقات النفطية، وسيساعد في إكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء الشنافية، وتأمين حاجات الصناعة، والسوق المحلية، إلى جانب توفير فرص العمل".

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس فأن مشروع تطوير وتوسعة الديوانية يتضمن إضافة وحدة معالجة غاز سائل بطاقة 180 طن/ يوم، ووحدات هدرجة النفثا بطاقة 18 ألف ب/ يوم، وتحسين البنزين بطاقة 10 آلاف ب/ يوم، وازمرة النفثا بطاقة 8 آلاف ب/ يوم، ومولدات كهربائية لتشغيل الوحدات سعة 10 ميغاواط/ ساعة، وباقي الوحدات الضرورية.

كما يتضمن المشروع معمل إنتاج النتروجين سعة 1400م3/ ساعة، ومستودع لتحميل المنتجات النهائية سعة 90 ألف ب/ يوم، بالإضافة إلى محطّات ضخ وخزن تشمل 24 خزاناً للنفط الخام والمنتجات، ومعمل تعبئة أسطوانات السائل لتصريف السائل المنتج، ومحطة ضخ الماء من نهر الفرات مع وحدة تعاملات مياه أولية، ووحدات لتحلية المياه R.O، ومعالجة المياه الصناعية، وتحضير الصودا الكاوية، فضلاً عن إنشاء جميع الأعمال المدنية والبنى التحتية.