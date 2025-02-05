العراق: تعاون مع روسيا بشأن مشروع طريق التنمية والترانزيت

نيوز – محلي

اكد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز بشأن مشروع طريق التنمية والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين وروسيا الاتحادية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

وأضاف ان "اللقاء شهد استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرار في المنطقة".

وأبدى رئيس مجلس الوزراء "موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية قريباً، لأهميتها في تحقيق المصالح المشتركة".

وأكد خلال اللقاء، "رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين البلدين، وتوسعة آفاق بمختلف المجالات"، مشددا على "ضرورة تعزيز بشأن مشروع طريق التنمية، والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية المصالح المشتركة".

من جانبه، نقل بوغدانوف للسوداني تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغبة حكومة بلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية، استعداداً للاجتماع العاشر للّجنة العراقية الروسية المشتركة التي ستُعقد قريباً، والتي ستتولى مهام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين .