وزير الخارجية يصل المغرب.. تأكيد على التنسيق بين البلدين

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء الأربعاء، الى المغرب، فيما أكد أهمية بين .

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وقالت الخارجية في بيان، "وصل رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى المملكة المغربية الشقيقة، تلبية لدعوة رسمية من نظيره المغربي، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة"، موضحة أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين والمغرب، وتبادل الرؤى حول الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان "خلال الزيارة، من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من المسؤولين المغاربة، حيث ستناقش الجلسات سبل تعزيز بين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز في الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأكد حسين عقب وصوله على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط بالمغرب"، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات".

كما أشاد بـ"الدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تعزيز العربي والإفريقي"، مؤكداً على "أهمية بين لمواجهة التحديات المشتركة".