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الأعرجي لسفير الكويت: العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة

سياسة

2025-02-06 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأعرجي لسفير الكويت: العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة
169 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة من خلال التضامن والتلاقي مع الأشقاء والأصدقاء.


وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأعرجي استقبل اليوم سفير دولة الكويت في بغداد حسن محمد زمان، وبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى بحث تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأكد الأعرجي للسفير الكويتي، أن "العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة من خلال التضامن والتلاقي مع الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق أعلى درجات الاحترام المتبادل مع دول المنطقة والعالم".
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قاسم الاعرجي

الكويت

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