الأعرجي لسفير الكويت: العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل اليوم سفير الكويت في حسن محمد زمان، وبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى بحث تطوير العلاقات الأخوية بين والشعبين الشقيقين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".وأكد الأعرجي للسفير الكويتي، أن "العراق يعمل على تعزيز أمن واستقرار المنطقة من خلال التضامن والتلاقي مع الأشقاء والأصدقاء، وبما يحقق أعلى درجات الاحترام المتبادل مع دول المنطقة والعالم".