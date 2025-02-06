السامرائي يبحث مع وزير الخارجية التركي التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

وذكر بيان لمكتب السامرائي ورد لـ نيوز، أنه "ناقش اللقاء الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الجوانب السياسية والاقتصادية، والتعاون الأمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية، والتحديات التي تواجه وتركيا، وضرورة تنسيق الجهود لمواجهتها بما يخدم مصالح البلدين".وأكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وتركيا، مشيراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دعم الاستقرار في المنطقة".من جانبه، رحّب وزير الخارجية التركي "بزيارة السامرائي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع العراق، وتعزيز في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.