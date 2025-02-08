اجتماع 20 قيادي سني برئاسة المشهداني.. "خلية الملأ" تجمع المتنافسين وتستعيد السابقين

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس عقد اجتماعا مهما في منزله بحضور "خلية الملأ" من القيادات السنية البارزة".وأضاف ان "الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في والمنطقة، إلى جانب تطورات الأحداث الراهنة، والقضايا المحلية وتشريعات القوانين التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية".وأشار الى انه "جرى خلال اللقاء بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمهجرين والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات"، مبينا انه "تم التطرق إلى السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية".وأكد المجتمعون على "أهمية وحدة الموقف السني إزاء الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار و دول المنطقة، كما تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة".واختتم الاجتماع بـ"التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار".واظهرت الصورة المنشورة لـ"خلية الملأ" الكثير من القيادات السنية الحالية والسابقة من مختلف الأحزاب وحتى بوجود هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم، لكن بغياب محمد الحلبوسي، فيما تشير المعلومات الى وجود نية لدى المشهداني لانشاء مايعرف بـ"الاطار السني".