تصريح "غامض" من شركة الغاز الإيرانية بعد معلومات "ايقاف الاستثناء العراقي"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية سعيد توكلي، إن صادرات إلى جارية حاليا، نظرا لأننا مددنا مؤخرا عقدا جيدا لتصدير فمن المرجح أن إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من كان من أجل شكل آخر من استيراد الغاز".وتابع: "لحسن الحظ أن الإيراني قائم، لكن حجم الصادرات يزيد وينقص حسب الشروط التعاقدية"، مشيرا الى ان "ظروف مستقرة، حاليا ويتم استهلاك 72 بالمائة من المنتج في القطاع المنزلي، وبفضل تعاون المواطنين، ستبقى شبكة إمدادات مستقرة في الأيام المقبلة".ولم يوضح توكلي مقصده من ان العقوبات ربما تشمل "اشكالا أخرى من استيراد الغاز"، وما اذا كان يقصد ان العقوبات ستستهدف عقد مع تركمانستان عبر ايران.