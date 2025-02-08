العراق والمغرب يؤكدان دعمهما للفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة

وقالت الخارجية العراقية في بيان، "اختتم رئيس وزير خارجية جمهورية فؤاد حسين، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، التي جاءت بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة".

وأكد البيان أن "المباحثات جرت في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشقيقين".

وبحث الجانبان سبل تعزيز الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واتفقا على أهمية انعقاد الدورة الـ 11 للجنة العراقية- المغربية المشتركة في في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على رفع مستوى رئاسة اللجنة إلى وزيري خارجية لتعزيز المشترك، كما أكدا أهمية تعزيز بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة.



وأشاد بإعادة افتتاح سفارة المملكة المغربية في بغداد، واعتبرها خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وأكّد دعمه وحدة التراب المغربي وسياسات المملكة المغربية في العديد من الساحات.



وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد الوزيران "ضرورة احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، ورفضا أي تدخل في شؤونها الداخلية، مع التشديد على أهمية العمل العربي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار"، كما أعرب وزير الخارجية المغربي عن تمنياته للعراق بالتوفيق في استضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في عام 2025، مؤكداً استعداد المملكة المغربية للمساهمة الفعالة في إنجاح أعمالها.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الجانبان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وشددا على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورفضهما لأي محاولات لتهجير السكان.



وثمّن الدور الريادي للمملكة المغربية في تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا، وترسيخ الشراكات القارية.

من جانبها، أشادت المملكة المغربية بجهود في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني، ودوره الفاعل في تحقيق الاستقرار في المنطقة ووقف إطلاق النار، وجهوده في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.



كما باركت المملكة المغربية رئاسة لمجموعة الـ(77) والصين، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2025، مؤكدة أن ذلك يعكس دور الفاعل في المنطقة والعالم.