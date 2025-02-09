العراق يحتج على تصريحات نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية

وأكدت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "رفضها لهذه التصريحات، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فضلاً عن مخالفتها لقواعد الدولي وميثاق الأمم المتحدة".كما أعربت الوزارة عن "تضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية"، مؤكدة "موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول"، مشددة على أن "المساس بالسيادة الوطنية لأي هو أمر مرفوض تماماً".