الفتلاوي مخاطبة رئيس الجمهورية: غرامات IQ التابعة لولدك تكفي لدفع رواتب الإقليم

نيوز – سياسي

وجهت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الاحد، رسالة الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بعد رفعه دعوى على محمد شياع السوداني.

وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X)، تلقتها نيوز، "رئيس جمهورية يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد على موضوع رواتب موظفي الإقليم !! ". وأضافت "فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة 991 مليار تكفي لرواتب الإقليم.. سددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الإقليم". واختتمت التدوينة بالقول "كفى مزايدات انتخابية".

