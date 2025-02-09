السوداني وزيدان يبحثان نهج الحكومة بدعم عمل القضاء

وقال في بيان، "التقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعلى فائق زيدان، حيث شهد اللقاء التباحث في المهمة على المستوى الوطني، ونهج الحكومة في دعم عمل واستقلاليته".

وجرى خلال اللقاء "استعراض خطوات بين السلطتين التنفيذية والقضائية لتذليل العقبات في تنفيذ البرنامج الحكومي".

وثمّن "دور مجلس الأعلى وقراراته في إنفاذ القانون، وحفظ مصالح المواطنين، مما يشكل إحدى دعائم الأمن والاستقرار للبلد".