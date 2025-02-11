الأعرجي يجدد دعوته الى إخلاء مخيم الهول ويؤكد استلام 3 آلاف إرهابي من سوريا

وقال الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث بمناسبة اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب وحضرته نيوز، "يجب علينا مضاعفة الجهود لتجفيف منابع التطرف الفكري وعلى الشعوب ان تتحلى بحبها للسلام".وأضاف الأعرجي، أن "العراق سعى بخطوات ملموسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلي وإحقاق العدالة بعيدا عن اي ضغوط دينية ومذهبية وقومية، ويجب ان نفعّل حق المواطن وتعاون مع الامم المتحدة وبقية العربية والأورپية جعل من ان يتمتع بالأمن".وتابع الأعرجي، أن "برنامج لإعادة المواطنين من مخيم الهول كان بنقل ١٢ الفا من هذا المخيم ومازال ١٦ الفا ينتظرون العودة، ونحن ملزمون بعودتهم الى مناطقهم ونشكر الامم المتحدة لتعاونهم مع وندعو الى اخلاء هذا المخيم من جميع ساكنيه من سوريين وجنسيات أخرى".وشدد الاعرجي على ان "التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة اسهم باستتباب الامن في جميع المحافظات مع وجود بعض الاعمال الارهابية التي لم يتبقى منهم إلا مجموعات صغيرة".وأشار الأعرجي الى "استلام ما يقارب ثلاثة آلاف إرهابي من السجون السورية وتسليمهم الى والتي كانت لوزارة الداخلية الدور الكبير في نقلهم ".