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الأعرجي يجدد دعوته الى إخلاء مخيم الهول ويؤكد استلام 3 آلاف إرهابي من سوريا
سياسة
2025-02-11 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
900 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، دعوته الى إخلاء مخيم الهول من ساكنيه السوريين والأجانب، فيما أكد استلام 3 آلاف إرهابي من الجانب السوري وتسليمهم الى
القضاء
العراقي
لمحاكمتهم، بعد ارتكابهم أعمال عنف داخل
العراق
.
وقال الأعرجي في كلمة له خلال المؤتمر الثالث بمناسبة اليوم العالمي لمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب وحضرته
السومرية
نيوز، "يجب علينا مضاعفة الجهود لتجفيف منابع التطرف الفكري وعلى الشعوب ان تتحلى بحبها للسلام".
وأضاف الأعرجي، أن "العراق سعى بخطوات ملموسة لإنهاء أسباب التطرف الداخلي وإحقاق العدالة بعيدا عن اي ضغوط دينية ومذهبية وقومية، ويجب ان نفعّل حق المواطن وتعاون
العراق
مع الامم المتحدة وبقية
البلدان
العربية والأورپية جعل من
العراق
ان يتمتع بالأمن".
وتابع الأعرجي، أن "برنامج
العراق
لإعادة المواطنين
العراقيين
من مخيم الهول كان بنقل ١٢ الفا من هذا المخيم ومازال ١٦ الفا ينتظرون العودة، ونحن ملزمون بعودتهم الى مناطقهم ونشكر الامم المتحدة لتعاونهم مع
العراق
وندعو الى اخلاء هذا المخيم من جميع ساكنيه من سوريين وجنسيات أخرى".
وشدد الاعرجي على ان "التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة اسهم باستتباب الامن في جميع المحافظات مع وجود بعض الاعمال الارهابية التي لم يتبقى منهم إلا مجموعات صغيرة".
وأشار الأعرجي الى "استلام ما يقارب ثلاثة آلاف إرهابي من السجون السورية وتسليمهم الى
القضاء
العراقي
والتي كانت لوزارة الداخلية الدور الكبير في نقلهم ".
>>
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