السامرائي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأميركية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "السامرائي استقبل اليوم الثلاثاء، في مكتبه ببغداد، القائمَ بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، وسبل تعزيز المشترك في مختلف المجالات".وناقش الجانبان "التطورات السياسية والأمنية في والمنطقة، وأهمية المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار".وأكد السامرائي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم استقرار وسيادته.من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية على "التزام بلاده بدعم العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الاقتصادي والسياسي".