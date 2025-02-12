قانونا السجناء السياسيين وحرية التعبير يعودان الى الواجهة.. ما الجديد؟

عضو اللجنة النائب حسين نعمة البطاط، قال إن "اللجنة تطالب بالإسراع في التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين الذي تم إعداده، إلا أنه تأخر كثيرا في مجلس لتكملة التعديلات"، منوها بأن "البرلمان بانتظار أن يصله بعد إرساله إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".وأضاف، أن "القانون النافذ فيه الكثير من الثغرات ويحتاج إلى التعديل، وذلك لإنصاف الشرائح المستفيدة من القانون، فضلا عن حل إشكالية قطع الأراضي التي تمنح للسجناء والتي يجب ألا تتقاطع مع الاستحقاق الوظيفي، وكذلك بعض الامتيازات التي تعطلت بسبب التفسيرات والاجتهادات من الجهات المنفذة للقانون"، معربا عن أمله بأن "يرسل مجلس بأسرع وقت لإنصاف هذه الشرائح".واتفق عضو كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" شيروان الدوبرداني، عضو الشهداء النيابية مع زميله البطاط، في المطالبة بالإسراع في إرسال المذكور، للتصويت عليه في مجلس النواب، وذلك لإنصاف شريحة السجناء من حلبجة وحصولهم على المنح والامتيازات على غرار أقرانهم في باقي المحافظات.وفي نيسان الماضي من عام 2024، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وتم إرسال إلى مجلس .من جانب آخر، قال رئيس حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، إن "من أبرز القوانين التي تنتظر اللجنة إقرارها، قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي)، وهناك اتفاق بين كل الكتل السياسية على تشريع لأنه يضبط إيقاع الدولة، وسيكون حق التظاهر والتعبير عن الرأي منظما ومنسقا، ونحافظ على حق المتظاهر في التعبير، وعدم استخدام القوة معه من قبل القوات الأمنية".