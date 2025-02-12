محافظ كربلاء: الخطة الأمنية لزيارة منتصف شعبان "خالية من مظاهر السلاح"

وقال الخطابي في الصحفي المخصص للخطة الأمنية لزيارة النصف من شعبان، وحضره مراسل نيوز، ان "الخطة الأمنية تسير كما مخطط لها وتتميز بالمرونة العالية وعدم وجود قطوعات امنية تذكر".وأضاف ان "الخطة تخلو من المظاهر المسلحة فضلا عن اعتمادها على الجهد الاستخباري".