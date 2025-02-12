السامرائي يشدد على أهمية التعاون المشترك بين الفئات المجتمعية لتعزيز الاستقرار بسامراء

وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد لـ نيوز، أن الأخير "رئيس العزم، السامرائي زار خالد حسن مهدي الدراجي في منزله بمنطقة الحويش، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء ومثقفي مدينة سامراء".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التي تهم أبناء سامراء، وسبل تعزيز الاستقرار في المدينة، إضافة إلى مناقشة احتياجات الأهالي وأولويات المشاريع الخدمية التي تسهم في واقع الخدمات".وأكد السامرائي خلال اللقاء "حرصه على التواصل المباشر مع أبناء والاستماع إلى مطالبهم"، مشدداً على "أهمية المشترك بين مختلف الفئات المجتمعية لتعزيز الاستقرار".