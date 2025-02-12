هل سيشارك الشرع بقمة بغداد؟

نيوز – محلي

من المقرر ان تحدد القمة العربية التي ستُعقد في بعد أشهر نوع العلاقة المستقبلية بين ودمشق ونسبة التمثيل الدبلوماسي للبلدين.

لكن ثمة سؤال سيبقى قائماً .. هل ستدعو أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت لحضور القمة؟، وهل ستتماشى الحكومة مع الموقف الدولي المتناغم والمؤيد للشرع والداعم للحكومة السورية الجديدة؟ خصوصا وأن هناك ضغوطا على لمساعدة في الجانب الاقتصادي عبر إمدادها بالوقود.

وبلا شك فان حضور الشرع لقمة سيجعل يواجه أزمة دبلوماسية، خصوصا بعد مذكرة القبض العراقية الصادرة بحقه، الامر الذي يضع الحكومة في حرج بين إرسال بضغوط إقليمية ودولية وبين من يرفض ذلك الحضور من الأوساط السياسية المحلية.

واستنادا إلى مصادر فان الشرع ما يزال يواجه قضايا ارهاب داخل الاراضي العراقية، وهنا يجد كثيرون انه يتعين على الحكومة غلق الملف الأمني حول شخص الشرع أولا قبل أي خطوة لدعوته إلى القمة العربية في .

لكن وعلى الجانب الاخر تواجه الحكومة الضغط ايضاً من قبل كتل سياسية كبيرة في الداخل لعدم دعوة الشرع لحضور القمة، حيث تحذر القوى باستمرار من الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف العربية ليكون الشرع حاضرا في قمة .

وما بين هذا وذاك يؤكد رئيس الوزراء أن ستكون منبراً لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات، وجدد التزام بدعم القضايا العربية والعمل على إنجاح القمة وتقديمها كمنصة لتحقيق الاستقرار والتنمية.