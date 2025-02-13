لقاءات ومذكرات تفاهم.. تفاصيل رسمية عن زيارة السوداني الى براغ (صور)

وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من والتشيك، واستعراض حرس الشرف، والتقاط الصور التذكارية من قبل الجانبين، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.وسيعقد خلال الزيارة – بحسب البيان - مباحثات مع رئيس وزراء التشيك، كما سيلتقي رئيس الجمهورية التشيكي، وسيتخلل الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، وكذلك عقد سلسلة لقاءات مع شركات تشيكية، ولقاء مع الجالية العراقية في التشيك.