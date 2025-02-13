البيان المشترك لرئيسي وزراء العراق والتشيك

وجاء في البيان بحسب المكتب الإعلامي:"استضاف رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية التشيك في 13 شباط 2025.وفي أعقاب الاجتماع الرسمي بين رئيسي الوزراء، تم إصدار البيان المشترك الآتي:العلاقات الثنائية والتعاون المشتركأشاد الرئيسان بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون المثمر ومتعدد المجالات بين البلدين، وأعرب فيالا عن تقديره للإنجازات الأخيرة التي حققتها حكومة في طريقها نحو إرساء السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي، بما في ذلك دور الريادي والقيادي في الحرب ضد الإرهاب.من جانبه، أشاد السوداني بمساهمة جمهورية التشيك المهمة في الجهود الدولية ضمن الدولي للقضاء على كيان الإرهابي، فضلاً عن دعمها لجهود إعادة الإعمار والتنمية الإنسانية في عقب الهزيمة الميدانية لداعش.الأمني ومكافحة الإرهابفي ظل التحول المستمر في الشراكة الأمنية متعددة الأطراف ضمن الدولي لمحاربة داعش، أكد الجانبان أهمية استمرار ضد الإرهاب في هذا الإطار، سواء بشكل ثنائي او متعدد ضمن المنظمات الدولية ذات الصلة. كما أشاد الجانب بالمساهمة المهمة التي تقدمها بعثة الناتو في وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، والتي تساهم فيها جمهورية التشيك.الاقتصادياستنادًا إلى اتفاقية الاقتصادي وتعزيز التجارة بين حكومتي جمهورية وجمهورية التشيك، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز دور وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي تدار بشكل مشترك من قبل وزارة الصناعة والمعادن العراقية ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية، وذلك بهدف تقديم توصيات لتدابير من شأنها إطلاق فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعاون الصناعي، والسعي لتحقيق مستويات أعلى من التجارة والاستثمار المتبادل بين .وأبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة الجهود لخلق الظروف المؤاتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، من خلال ودعم أنشطة تعزيز التجارة، كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مجالات، تشمل ولكنها لا تنحصر فقط بـتكرير النفط الخام، الصناعة الكيميائية، التعدين ومعالجة المعادن، المسح الجيولوجي، تقنيات البيئة (خصوصًا إدارة النفايات المستدامة والاقتصاد الدائري، ومراقبة جودة الهواء، وإدارة الموارد المائية)، تطوير البنية التحتية، النقل، الطيران المدني، صناعة السكك الحديدية، معدات ومواد البناء، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، الصناعة الطبية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الآلات والمعدات الخاصة بالزراعة وتجهيز الأغذية.ورحب الجانبان بتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومتي البلدين، لما لها من أثر إيجابي على السياحة والتجارة المتبادلة.كما رحبَ الجانبان بخطاب النوايا للتعاون في مجال حماية البيئة، الذي تم توقيعه بين وزارة البيئة لجمهورية ووزارة البيئة لجمهورية التشيك، وأعربت وزارة البيئة التشيكية ومؤسساتها المعنية عن استعدادها لمشاركة خبراتها في مجال حماية جودة الهواء والمياه، وإدارة مخاطر الكوارث، والحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة المناطق الطبيعية المحمية، كما أعرب الجانب التشيكي عن استعداده لمشاركة المعلومات حول الأسس الاستراتيجية والقانونية لحماية الهواء والمياه، وتعريف الجانب بشبكة المراقبة والرصد الوطنية للمجالات المعنية.وإدراكاً لأهمية توفير إطار قانوني مناسب لخلق ظروف مشجعة للأعمال والمستثمرين للنشاط في اسواق البلدين، يعلن الجانبان استمرار التفاوض بهدف التوصل الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، لأهميتها بغية توقيعها في القريب العاجل، إدراكا لأهمية الإطار القانوني الملائم لخلق الظروف المؤاتية للأعمال والمستثمرين للعمل في أسواق بعضهما البعض، كما اتفقا على توفير والدعم اللازمين لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.وأكد السوداني على المشروع الضخم لتطوير البنية التحتية – وخاصة رؤية “طريق التنمية”، الذي يهدف إلى إنشاء ممر استراتيجي يربط الجنوب بالشمال لنقل الطاقة والركاب والبضائع بكفاءة، باعتباره فرصة استثمارية مهمة للموردين التشيكيين، وقد كلف رئيسا الوزراء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الفرص المحددة بهذا الخصوص.وفي هذا السياق، يرحب الجانبان بالمفاوضات بين لجنة الضمانات السيادية العراقية و مؤسسة ضمان الصادرات التشيكية (EGAP) حول صيغة اتفاق تتيح إمكانية تقديم ضمانات سيادية من قبل وزارة المالية الاتحادية لمشاريع استثمارية تنفذها شركات تشيكية في العراق، ومن شأن هذه الخطوة تسهيل دخول الشركات التشيكية إلى السوق العراقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم تطوير القطاع الخاص في العراق، لاسيما في مشاريع البنية التحتية.في مجال الطاقةأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز في مجالات النفط والغاز، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من الموارد من جمهورية إلى جمهورية التشيك، كما أكدا على أهمية تعزيز الثنائي في صناعة البتروكيماويات وقطاع الطاقة، وخاصة المشاريع المشتركة في توسيع قدرات تكرير النفط، وكذلك تطوير إنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة في العراق، وبهذا السياق، يرحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم لهذا الغرض بين وزارة النفط لجمهورية و وزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك.في مجال الدفاعأكد الجانبان على أهمية استمرار الثنائي في المجال العسكري والصناعات الدفاعية، وأعرب الجانب التشيكي عن استعداده لتقديم الدعم الفني المستمر لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية العراقية، فيما أكد الجانب اهتمامه بمواصلة هذا .في مجالي الهجرة والأمنأبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز في قضايا الهجرة بين الجهات المختصة في جمهورية وجمهورية التشيك والبعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، كما أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز في منع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات بهدف ضمان حماية الأفراد في كلا .وفي هذا السياق، يرحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الأمني بين وزارة الداخلية في جمهورية ووزارة الداخلية في جمهورية التشيك.