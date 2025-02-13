نشرة السومرية.. حديث عن شمول تجار المخدرات بالعفو وحكومة البصرة تعجز عن حل ازمة ملوحة المياه

# توقيع مذكرات تفاهم بين والتشيك.. واتفاق على بمجالات عدة ابرزها والاقتصاد والطاقة# السلامي يكشف عن شمول سراق المال العام وتجار بالعفو.. ويتحدث عن تعطيل متعمد للمنظومة الالكترونية# رئاسة الجمهورية تصادق على والأحوال وإعادة العقارات.. والمحاكم تتسلم آلاف طلبات الافراج# رغم الاموال المرصودة.. حكومة تعجز عن حل ازمة ملوحة المياه، وتخفق بمعالجة ملف المشاريع المتلكئة