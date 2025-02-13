السوداني من براغ: العراق حريص على تعزيز السلام والأمن

أكد محمد شباع السوداني، الخميس، حرص على تعزيز السلام وفرض الأمن.





وجرى خلال اللقاء، "بحث تعزيز والشراكة في مختلف المجالات، وسبل العمل على تنمية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الصديقين". وقال السوداني في بيان، "التقى رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية التشيكي بيتر بافيل، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ".وجرى خلال اللقاء، "بحث تعزيز والشراكة في مختلف المجالات، وسبل العمل على تنمية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الصديقين".

ولفت السوداني الى أن "الانتصار على الإرهاب مكّن من إطلاق خطط التنمية التي تتبانها الحكومة، والمضي في فتح شراكات المنتجة مع الأوروبية الصديقة".



وأشار إلى "امتلاك موارد طبيعية وبشرية وموقعاً جغرافياً يؤهله لعقد شراكات كبيرة مع دول صناعية وتجارية، ومنها جمهورية التشيك"، معرباً عن رغبة الحكومة وتطلعها لعمل الشركات التشيكية في .



وأكد السوداني "حرص على تعزيز السلام وفرض الأمن من خلال مع جميع الأشقاء والأصدقاء"، مشدداً على أنّ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ينعكس إيجاباً على مجمل الأمن الدولي.



من جانبه، أكد رئيس الجمهورية التشيكي "أهمية زيارة السوداني إلى براغ، بوصفها نقطة انطلاق لتطوير العلاقات وتهيئة الأرضية لعقد شراكات جادة، مع ضرورة تبادل الزيارات الثنائية لتعزيز التعاون"، مشيراً إلى دور الأساسي والمحوري في الشرق الأوسط، وضرورة التنسيق معه من أجل فرض الأمن والاستقرار وإنهاء الصراعات.