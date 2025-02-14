وزير الخارجية: سنوجه دعوة لقادة الدول العربية بضمنهم الشرع لحضور قمة بغداد

نيوز – سياسي

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ان سيوجه دعوة لقادة العربية بضمنهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لحضور قمة .

ونقلت فرانس 24 عن حسين قوله خلال مشاركته في مؤتمر باريس حول ان "العراق ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".

وأضاف أن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أيار المقبل سيوجه لجميع قادة العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع".

وبشأن غزة أكد الوزير "على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في قال الوزير إن "هناك نقاشا قائما الآن بين القوى العراقية حول هذا الموضوع".