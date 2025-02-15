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بحضور "رئيس" الدوري الإسباني.. وزيرة الاتصالات تترأس ورشة تخص "القرصنة"
سياسة
2025-02-15 | 04:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، ان الوزيرة هيام الياسري ترأست ورشة عمل بحضور شركات عالمية ومنصات متخصصة ببث المحتوى الرقمي، للحد من القرصنة وأثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اليوم ورشة عمل ضمت رئيس
الدوري الإسباني
وعدداً من الشركات
الإسبانية
ومجموعة MBC ومنصات الدوريات الرياضة (شاهد ، 1001 , TOD) بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها" .
وأضافت الوزارة، أن "الوزيرة استمعت إلى
جملة
من الأفكار والتجارب الناجحة والخطوات العملية التي حدثت في دول العالم بخصوص محاربة القرصنة وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ".
وتابعت الوزارة، أن "الياسري وضعت آلية عمل تهدف إلى إنهاء قرصنة المحتوى الرقمي بالشراكة مع الشركات المتخصصة ببث المحتوى والمنصات العالمية ومزودي خدمة
الانترنت
في العراق" .
ودعت الوزيرة إلى "ضرورة تقديم الدعم من قبل مزودي المحتوى من شركات ومنصات إلى مجهزي الخدمة وحل المشاكل التي تواجههم لشراء محتواهم وبالتالي تقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة وبشكل قانوني" .
وأكدت الياسري على "أهمية تشريع قانون يقضي بمنع كافة مواقع المحتوى المقرصن غير المرخص الذي له دور بحجب الكثير من الاستثمارات الدولية"، مبينةً انه "يجب أن يكون هناك محتوى يبث ضمن إطار قانوني ووفق ضوابط ولوائح عمل خاضعة للرقابة من الجهات المختصة".
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