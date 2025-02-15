بحضور "رئيس" الدوري الإسباني.. وزيرة الاتصالات تترأس ورشة تخص "القرصنة"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اليوم ورشة عمل ضمت رئيس وعدداً من الشركات ومجموعة MBC ومنصات الدوريات الرياضة (شاهد ، 1001 , TOD) بحضور الكادر المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها" .وأضافت الوزارة، أن "الوزيرة استمعت إلى من الأفكار والتجارب الناجحة والخطوات العملية التي حدثت في دول العالم بخصوص محاربة القرصنة وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ".وتابعت الوزارة، أن "الياسري وضعت آلية عمل تهدف إلى إنهاء قرصنة المحتوى الرقمي بالشراكة مع الشركات المتخصصة ببث المحتوى والمنصات العالمية ومزودي خدمة في العراق" .ودعت الوزيرة إلى "ضرورة تقديم الدعم من قبل مزودي المحتوى من شركات ومنصات إلى مجهزي الخدمة وحل المشاكل التي تواجههم لشراء محتواهم وبالتالي تقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة وبشكل قانوني" .وأكدت الياسري على "أهمية تشريع قانون يقضي بمنع كافة مواقع المحتوى المقرصن غير المرخص الذي له دور بحجب الكثير من الاستثمارات الدولية"، مبينةً انه "يجب أن يكون هناك محتوى يبث ضمن إطار قانوني ووفق ضوابط ولوائح عمل خاضعة للرقابة من الجهات المختصة".