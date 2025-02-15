الأسبوع المقبل.. وزير الخارجية يوجه دعوة إلى نظيره السوري لزيارة بغداد

وقال حسين في حديثه للوكالة الرسمية، وتابعته نيوز، انه "دعيت وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة الأسبوع القادم".وتعد هذه الزيارة هي الأولى إلى منذ سقوط نظام الأسد وتولى الشرع الإدارة الجديدة.