"مجلس النواب انتهى".. تعليق على تعطيل الجلسات: البرلمان ميت سريريا

نيوز – سياسي

اعلنت النائبة عن الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي، ان ميت سريريا.

وقالت الهلالي في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس النواب اصبح لا يستطيع استكمال النصاب القانوني لانعقاد جلساته الإعتيادية، وان الدور الرقابي والتشريعي لمجلس انتهى بسبب تعطيل انعقاد جلسات المجلس".

وأضافت ان "تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب جعل من ميت سريريا، وقد يستمر هذا الحال لحين انتهاء الدورة التشريعية واجراء الانتخابات"، لافتة الى ان "رئيس ونائبيه مطالبين اليوم باتخاذ اجراءات ردعية بحق النواب المتغيبين عن الجلسات ونشر اسمائهم عبر وسائل الاعلام".